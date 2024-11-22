Карпин назвал лучшего тренера в России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, кого считает лучшим тренером в России на данный момент.

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— Кто, на ваш взгляд, сейчас лучший тренер в России?

— Семак. Если я назову кого-то другого, то люди скажут: «Семак же выиграл шесть раз подряд чемпионат». Значит, он лучший, отталкиваясь от результата, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». Российская Премьер-Лига возобновится матчем 16-го тура между казанским «Рубином» и тольяттинским «Акроном». Игра состоится сегодня, 22 ноября, и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали внутреннее первенство шесть раз подряд за последние шесть лет.