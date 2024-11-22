Полузащитник «Ростова»: ничего критичного в команде не происходит

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал положение желто-синих в РПЛ. Команда идет на 8-м месте после 15-и туров РПЛ.

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«Ничего критичного не происходит в команде. Самое главное, мы понимаем, что происходит и за счет чего мы можем набирать очки и подниматься в таблице», — цитирует Глебова Metaratings.ru.

Глебов — воспитанник «Анжи», перебрался в «Ростов» в 2019-м году.

В текущем сезоне на счету опорника 19 матчей и 1 гол во всех турнирах.

Летом Глебовым интересовался «Спартак».