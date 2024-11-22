Валерий Карпин предположил, что «Зенит» мог бы выиграть еврокубок.

© Sports.ru

Клуб из Санкт-Петербурга побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА в 2008 году.

– «Севилья» много раз выигрывала Лигу Европы. У нас кто-то может с ней сравниться?

– «Зенит». Не надо привязываться только к результату. «Севилья» выигрывала когда-то, так и «Зенит» тоже когда-то выигрывал Кубок УЕФА.

И если бы сейчас он играл в еврокубках, может быть, выиграл бы, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.