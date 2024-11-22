Родри назвал имя игрока, который может приблизиться к уровню Роналду и Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри считает нападающего «горожан» Эрлинга Холанда единственным игроком, который на сегодняшний день может приблизиться к уровню Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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