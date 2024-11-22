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Вячеслав Фетисов заявил, что нынешний ЦСКА для него чужой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что считает нынешний ЦСКА чужим для себя.

Фетисов заявил, что нынешний ЦСКА для него чужой
© Чемпионат.com

«Не видел проект [новой арены ЦСКА], мой клуб ЦСКА закончился в 1989 году, а начался в 1968-м. В майке ЦСКА я не проиграл ни одного турнира в Москве. Я не вхожу в ЦСКА, для меня это всё чужое. Не знаю, почему это всё произошло. Но точно не по моей вине, не по нашей, кто играл в то время. Надеюсь, будет хороший бриллиант, хорошее место для болельщиков и команды (речь о новом стадионе ЦСКА. — Прим. „Чемпионата“)», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее на сайте мэра Москвы Сергея Собянина была представлена визуализация новой ледовой арены ХК ЦСКА.

Футбол
Вячеслав Фетисов
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