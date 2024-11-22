Батраков прокомментировал свой дебют за сборную России
Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о своём дебюте на национальную команду в товарищеском матче с Сирией (4:0).
«Наверное, если говорить про новые эмоции, то они только в том, что на мне была новая форма, сборной России. Пришло много болельщиков, но я думаю, что сейчас и на топовые матчи в РПЛ, а тем более в Кубке, приходит тоже достаточное количество народу. Поэтому это никак не влияло. Очень приятно дебютировать за счёт того, что был не уверен [что сыграю]. И первый, и второй сбор думал, что сыграю, но всё не получалось, в этот раз вышел и забил, чему очень рад», — сказал Батраков в интервью пресс-службе на YouTube-канале «Локомотива».