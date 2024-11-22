«ПСЖ» обязан выплатить Мбаппе €55 млн по решению Федерации футбола Франции
Федерации футбола Франции отклонила апелляцию «ПСЖ» на решение по делу о невыплаченной зарплате и бонусах бывшему нападающему команды Килиану Мбаппе. Об этом сообщает испанское онлайн-издание AS.
Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига Франции обязала «ПСЖ» заплатить футболисту €55 млн, однако клуб отказался и подал апелляцию на данное решение. Сумма, которую парижский клуб должен нападающему, включает в себя невыплаченную зарплату, а также бонусы.
Мбаппе присоединился к «Реалу» в летнее межсезонье на правах свободного агента. За «сливочных» француз выступает под девятым игровым номером.