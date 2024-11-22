Мостовой: потеря Бабича ощутима для «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением перед московским дерби «Спартак» — «Локомотив», которое состоится 23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ.

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«Ясно, что потеря Бабича — это ощутимо, ведь он является основным игроком «Спартака». Литвинов тоже становится основным», – приводит слова Мостового «Чемпионат».

Мостовой подчеркнул, что его дисквалификация была несправедливой. Это обстоятельство вынуждает «Спартак» вносить изменения в свою оборону. Он добавил, что Абена должен реабилитироваться, а Дуарте, восстанавливающийся после травмы, должен сыграть на полную мощность вместе с Абеной. Мостовой подчеркнул, что «Спартаку» важно помнить о последнем поражении от «Локомотива» и настраиваться на реванш.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 23 ноября на стадионе «Лукойл Арена». Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.