Игрок «Манчестер Сити» рассказал о различиях между Гвардиолой и Симеоне

Полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри, ранее выступавший в составе мадридского «Атлетико», рассказал о разнице между наставником «горожан» Хосепом Гвардиолой и тренером «матрасников» Диего Симеоне.

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