Дзюбе предрекли карьеру тренера

Наставник тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев в интервью «РБ Спорт» заявил, что у нападающего Артем Дзюбы может получиться стать качественным тренером.

По его словам, 36-летний форвард проявляет интерес к тренерской работе и задает актуальные вопросы.

«Артема многое интересует в плане подготовки, у него большой опыт работы с отличными специалистами. Если он захочет попробовать, то для него это нормальное продолжение карьеры в футболе. Мне кажется, что он спокойно может стать тренером», — заявил Тедеев.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.