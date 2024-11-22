Месси высказался о нынешней «Барселоне»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выразил уважение испанскому клубу «Барселоне».

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«Я очень горжусь тем, как сейчас представлена первая команда. Эта «Барса» невероятна, и это меня не удивляет. Это не что-то новое, это часть истории клуба… Я приехал в Барселону, когда мне было 12», — приводит слова Месси Som I Serem FCB на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что клубная карьера Месси началась в испанском команде: с «Барселоной» нападающий выиграл десять титулов чемпионата Испании, восемь Суперкубков Испании, три кубка УЕФА и три чемпионата мира среди клубов. Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны», «Интер Майами» и сборной Аргентины.