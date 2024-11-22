Карпин назвал самого внимательного футболиста России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о полузащитнике жёлто-синих и сборной России Даниле Глебове.

© Чемпионат.com

— Данил — самый умный футболист, с которым вы работали?

— Не могу так сказать. Самый внимательный, дисциплинированный — это да. Не тупенький… (смеётся). Один из самых умных, можно так сказать, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 19 матчей за «Ростов» во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.