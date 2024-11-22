«Рубин» разгромил «Акрон» Дзюбы

Казанский «Рубин» обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Хозяева открыли счет на 10-й минуте, отличился Мирлинд Даку, который еще через 10 минут оформил дубль. Третий мяч казанской команды забил Джоэль Фамейе, который реализовал пенальти на 88-й минуте.

После 15 туров национального первенства «Акрон», в составе которого выступает нападающий Артем Дзюба, занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 баллов. В активе казанской команды на шесть очков больше, она идет на седьмой позиции.

В следующем матче «Рубин» на выезде сразится с московским ЦСКА. Игра пройдет 30 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. За четыре дня до этого, 26-го числа, казанская команда также сыграет с армейцами, но в рамках Кубка России. «Акрон» в 16-м туре РПЛ 30 ноября примет дома «Оренбург». Матч начнется в 14:00 мск.