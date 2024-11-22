Акинфеев рассказал, кем хочет быть после завершения карьеры

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своих планах после завершения карьеры.

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Контракт 38‑летнего вратаря с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года.

— От чего больше всего кайфанете после завершения карьеры?

— Может, от каких‑то путешествий по России. Но дома точно сидеть не буду. Веранда, мангал, хорошая погода — это классно. Но так можно всю жизнь сидеть и живот отращивать. Я так не хочу. Хочется даже после завершения карьеры быть в какой‑то теме — футбольной, спортивной.

— Желание тренировать не появилось?

— Тренером вратарей быть не хочу. Говорю Крамаренко: «Знаешь, какая самая классная должность?» — «Какая?» — «Вот ты — тренер вратарей, а я — твой помощник». Упражнения будет составлять Дмитрий Сергеевич, а я буду ходить, подсказывать ребятам. Своего рода аналитик. Дмитрий Сергеевич во время матча на скамейке, с командой, а я в VIP‑ложе. Это вообще топ‑работа! — приводит слова Акинфеева Sport24.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду столичного клуба с 2003 года. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, завоевал по семь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

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