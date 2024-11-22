Нападающий «Акрона» рассказал, кто из игроков РПЛ впечатлил его больше всего

Нападающий «Акрона» Мавис Чибота рассказал, кто из игроков Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне впечатлил его больше всего.

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«Больше всех в России впечатлил левый вингер «Спартака» Бонгонда. Я сам не играл со «Спартаком», поэтому для меня самая сложная игра – это когда мы забили на последней минуте в матче с «Динамо» Махачкала», – приводит слова Чиботы «Советский спорт».

Напомним, сейчас тольяттинский «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе у клуба 16 очков по результатам 15 туров.

Конголезский нападающий Мавис Чибота в текущем сезоне сыграл за клуб четыре матча в рамках чемпионата России и Кубка страны. За это время игрок не отметился результативными действиями.