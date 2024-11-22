Слишковича не уволят из «Оренбурга» в случае поражения от «Зенита»

Согласно информации Metaratings, результат матча с «Зенитом» в 16-м туре РПЛ не окажет влияния на будущее Владимира Слишковича в роли главного тренера «Оренбурга».

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По данным источника, знакомого с ситуацией, боснийский специалист останется на своем посту до окончания первой части сезона, а его дальнейшая судьба в клубе будет решена по итогам трех последних матчей ноября и декабря 2024 года.

Слишкович возглавил «Оренбург» в октябре этого года, заменив Давида Деограсию. На данный момент после 15 туров команда занимает 16-е место в таблице РПЛ. За пять матчей под руководством Слишковича «Оренбург» одержал одну победу во всех турнирах.