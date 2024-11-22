Моуриньо предложил Роналду перейти в «Фенербахче»

Именитый португальский специалист Жозе Моуриньо, который сейчас возглавляет «Фенербахче», хочет видеть в чемпионате Турции своего соотечественника Криштиану Роналду. Тренер позвал 39-летнего форварда переехать в Стамбул, сообщает Fotomac.

Как утверждает источник, между Моуриньо и Роналду состоялся телефонный разговор, в ходе которого тренер предложил футболисту вариант с переходом в «Фенербахче».

Также отмечается, что представители «Фенербахче» уже связались с агентом Роналду.