«Сочи» победил «Уфу» и вышел на третье место в Первой лиге

Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Анатолий Жабченко. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл полузащитник «Сочи» Руслан Магаль. На 16-й минуте защитник «Уфы» Денис Кутин восстановил равновесие. Затем по дублю в составе хозяев оформили полузащитник Кирилл Кравцов и нападающий Павел Мелёшин. На 81-й минуте нападающий Владислав Ложкин отыграл один мяч «Уфы».

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 34 очка за 20 матчей. «Уфа» заработала 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 39 очков за 19 игр.