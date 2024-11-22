Фанаты призвали РФ ударить "Орешником" по своим противникам

Футбольные фанаты из нескольких стран Запада призвали Россию ударить "Орешником" по городам и стадионам их противников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что такие призывы начались после сообщения в социальных сетях от фаната из Англии. Менее чем за сутки пост собрал более 1,5 миллиона просмотров. Позже к тренду присоединились фанаты из других стран, включая Ирландию, Шотландию и США. К своим сообщениям фанаты прикрепляют фото футбольных стадионов противников - по их словам, там находятся "склады с оружием".

Ранее президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.