«Атлетико» одержал волевую победу над «Алавесом» в матче чемпионата Испании

«Атлетико» обыграл «Алавес» в домашнем матче 14‑го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1. На гол Хона Гуриди, который реализовал 11‑метровый удар на 7‑й минуте игры, хозяева поля ответили точными ударами Антуана Гризманна с пенальти (76‑я минута) и Александера Серлота (86). «Атлетико» с 29 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (13) идет 16‑м Прямые трансляции матчей чемпионата Испании смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru Чемпионат Испании. 2024-25. Тур 14 «Атлетико» (Мадрид) — «Алавес» (Витория) — 2:1 (0:1) Голы: Гризманн, 76 (с пенальти) (ВИДЕО). Сёрлот, 86 (ВИДЕО). — Гуриди, 7 (с пенальти) (ВИДЕО).