Аршавин раскрыл, чего не хватает «Зениту»

Бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель председателя правления по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин в эфире «Радио «Зенит» заявил, что в команде не хватает духа Санкт-Петербурга.

«Что из команды «Зенита» 1984 года хотелось бы перенять? Честно, я особо не знаю и не помню, как играл тот «Зенит». А по отрезкам и фрагментам я не могу сказать. Но я бы сохранил… точнее, вернул бы дух Санкт-Петербурга. Хотелось бы, чтобы наших футболистов — именно из Петербурга — было больше», — заявил он.

23 ноября «Зенит» на выезде переиграл «Оренбург» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей РПЛ, после этой победы идет на первом месте, набрав 39 очков, на один балл опережая «Краснодар». «Оренбург» — аутсайдер чемпионата. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав восемь очков.