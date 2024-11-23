Гол Ерохина на 90+6-й минуте помог «Зениту» обыграть «Оренбург»

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

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«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник хозяев Александр Коваленко. На 90+6-й минуте полузащитник Александр Ерохин забил победный гол «Зенита» в матче.