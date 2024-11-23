«Краснодар» в компенсированное время упустил победу над «Химками» в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 16‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ФК «Краснодар»

Встреча в Химках завершилась со счетом 2:2. В составе «Химок» отличились Александр Руденко и Лукас Вера, реализовавший пенальти в компенсированное ко второму тайму время. У «быков» мячи забили Жоау Батчи и Юрий Газинский.

«Краснодар» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая петербургскому «Зениту» одно очко. «Химки» (13) располагаются на 12‑й строчке.

Команда Мурада Мусаева в следующем туре РПЛ примет московский «Спартак», «Химки» сыграют на выезде со столичным «Локомотивом». Обе игры состоятся 1 декабря.

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