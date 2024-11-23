«Химки» вырвали ничью у «Краснодара» в РПЛ

«Химки» вырвали ничью у «Краснодара» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 2:2. Первым ворота соперников поразил нападающий гостей Жоау Батчи. На 84-й минуте форвард Александр Руденко сравнял счет. На 86-й минуте полузащитник Юрий Газинский вновь вывел «Краснодар» вперед. Решающий мяч с пенальти забил хавбек Лукас Вера.

«Краснодар» упустил возможность возглавить турнирную таблицу. Команда с 38 очками идет на втором месте и отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко. В активе «Химок» 13 очков, подмосковный клуб располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» дома встретится с московским «Спартаком», а «Химки» в гостях сыграют со столичным «Локомотивом». Оба матча пройдут в воскресенье, 1 декабря.