Покер Угальде помог «Спартаку» разгромить «Локомотив»

Московский "Спартак" со счетом 5:2 победил столичный "Локомотив" в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

В составе победителей забитыми мячами отметились Манфред Угальде (10-я, 21-я, 34-я, 73-я минуты) и Эсекьель Барко (80). У проигравших отличились Сергей Пиняев (55) и Жерзино Ньямси (63). Угальде также записал на свой счет голевой пас. Всего на счету нападающего сборной Коста-Рики 12 мячей, теперь он лидирует в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ. Его ближайшим преследователем является форвард "Локомотива" Алексей Батраков, на счету которого 10 голов.

Угальде стал первым игроком "Спартака", который оформил дубль в XXI веке. Также он четвертый футболист в истории клуба, забивший четыре мяча в матче чемпионата России. Ранее подобное удавалось Валерию Масалитину (1994 год), Андрею Тихонову (1994) и Александру Ширко (1998).

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками, "Спартак" располагается на четвертой позиции, набрав 31 очко. В следующем туре "Локомотив" примет подмосковные "Химки", "Спартак" сыграет в гостях против "Краснодара". Обе встречи пройдут 1 декабря.