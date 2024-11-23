Глушаков считает, что футболист "Спартака" Угальде может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде может стать лучшим бомбардиром сезона в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал чемпион России сезона-2016/17 в составе "Спартака" Денис Глушаков.

Угальде забил четыре мяча в матче 16-го тура РПЛ с московским "Локомотивом" (5:2). Нападающий из Коста-Рики имеет в активе 12 голов в текущем чемпионате и является лучшим бомбардиром турнира.

"Хороший и интересный матч, много голов. Не удивлен такой игрой Угальде, я всегда говорил, что он хороший футболист. Просто когда он играл с [Квинси] Промесом, это был один футболист. Когда потерялся Промес, то ему стало сложнее намного", - отметил Глушаков.

"Если так будет играть, то, конечно, станет лучшим бомбардиром "Спартака" в этом сезоне. Лучшим бомбардиром РПЛ? Все возможно, если прет, то прет", - добавил он.

"Спартак" набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.