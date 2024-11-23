Форвард «Спартака» Угальде: это мой первый покер в карьере, буду продолжать работать

Форвард «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал свой покер в матче с «Локомотивом» в рамках 16-го тура РПЛ (5:2).

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«Это мой первый покер в карьере. Я очень счастлив, благодарен богу, моим партнёрам, которые мне помогают. Благодаря им я смог забить четыре гола. Буду продолжать работать», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, коста‑риканский форвард Манфред Угальде стал первым футболистом московского «Спартака» с 1998 года, забившим четыре мяча в одном матче чемпионата России.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка.