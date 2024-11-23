Нигматуллин: оправдать Лантратова сложно, это вратарская ошибка

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин заявил, что ему сложно оправдать вратаря «Локомотива» Илью Лантратова после результативной ошибки. Его слова приводит «Чемпионат».

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«Вратари — заложники современного стиля игры. Часто они разыгрывают мяч и чувствуют себя полевыми игроками. Лантратов до последнего ждал кого-нибудь, чтобы отдать пас. Но мне сложно оправдать его действия. Это вратарская ошибка», — заявил Нигматуллин.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.