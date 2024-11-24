«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ахматом»

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

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На 43-й минуте нападающий «Ахмата» Максим Самородов открыл счёт. На 49-й минуте хорватский защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз забил ответный мяч. На 68-й минуте игроки «Ахмата» получили право пробить 11-метровый удар. К мячу подошёл полузащитник Даниил Уткин, однако он не смог переиграть голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева, отразившего удар. Отметим, что в этом моменте вратарь получил травму плеча и не смог продолжить матч. Победу самарца принёс гол Игоря Дмитриева на 88-й минуте

После 16 сыгранных туров самарские «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина имеют в своём активе 15 очков. «Ахмат» набрал 9 очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на 15-й строчке.