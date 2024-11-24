«Факел» оспорил одно из судейских решений в матче с «Динамо»

Воронежский "Факел" обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой рассмотреть один из эпизодов матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Факел" попросил разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота "Динамо" на 45-й минуте встречи, в котором защитник "бело-голубых" Роберто Фернандес, по мнению воронежцев, заблокировал удар Вячеслава Ятимова рукой. При этом главный арбитр встречи Артем Чистяков нарушения в произошедшем инциденте не увидел.

Встреча прошла в Воронеже на стадионе "Факел" и завершилась вничью — 1:1. Счет в этом матче открыл Даниил Фомин на 26-й минуте. На последних секундах матча, на 99-й минуте, ответный мяч забил Николай Гиоргобиани.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы москвичи не смогли вернуть себе четвертое место в турнирной таблице. В их активе теперь 31 очко после 16 игр и они пропустили вперед "Спартак", у которого также 31 балл. "Факел" остался в зоне стыковых матчей. У команды 12 баллов за 16 встреч.