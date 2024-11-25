«Атланта» с Миранчуком проиграла «Орландо» в четвертьфинальном матче МЛС

Завершился четвертьфинальный матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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Победный гол за «Орландо» забил Рамиро Энрике.

В составе «Атланты» выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, который вышел на поле в стартовом составе.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Атланта» обыграла «Интер Майами».

В регулярном чемпионате «Орландо» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Атланта» финишировал на девятом месте.