«Реал» разгромил «Леганес» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" одержал разгромную победу над "Леганесом" в матче 14-го тура испанской Ла Лиги.

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Встреча прошла на городском стадионе "Бутарке" и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Первый гол в этом поединке забил Килиан Мбаппе на 43-й минуте. Во втором тайме отличились Федерико Вальверде на 66-й минуте и Джуд Беллингем на 85-й минуте.

"Реал" продолжает погоню за "Барселоной" в чемпионате Испании - у "сливочных" стало 30 очков за 13 встреч, а у каталонцев 34 балла за 14 игр. "Леганес" продолжает идти в нижней части турнирной таблицы: они занимают 14-ю строчку с 14-ю баллами после 14 игр.

В следующем туре "Реал" сыграет с "Хетафе" на своем поле. Встреча состоится 1 декабря и начнется в 18:15 по московскому времени. "Леганес" сыграет в гостях с "Алавесом" — эта встреча состоится 30 ноября, стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

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