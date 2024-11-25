«Барселона» определилась с будущим Левандовского

«Барселона» в следующем сезоне рассчитывает на польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает Sport.es.

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По информации издания, руководство клуба уже сообщило форварду о своем решении. Также каталонцы решили не расставаться с центральным защитником Иньиго Мартинесом.

Контракт 36‑летнего Левандовского с «Барселоной» истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Левандовский забил 15 мячей в 14 матчах. «Барселона» идет на первом месте в Ла Лиге, набрав 34 очка в 14 матчах.