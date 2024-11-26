Вратарь «Крыльев Советов» обратился к болельщикам после полученной травмы

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как получил травму плеча.
«Крылья» в воскресенье обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в домашнем матче 16‑го тура РПЛ. В середине второго тайма в ворота самарцев был назначен пенальти. Ломаев отбил удар и сразу был заменен из‑за травмы плеча.
— Со здоровьем всё нормально. Съезжу на МРТ и проведу дополнительное обследование. Перелома нет — это радует. Спасибо всем за переживания! Много людей написали, приятно, что так поддерживают. Надеюсь, дальше будем набирать очки, тем самым благодарить болельщиков, — сказал Ломаев на видео в клубном Telegram‑канале «Крыльев Советов».
Команда Игоря Осинькина с 15 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Крылья» сыграют в гостях с «Зенитом» 1 декабря.
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