Вратарь «Крыльев Советов» обратился к болельщикам после полученной травмы

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как получил травму плеча.

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«Крылья» в воскресенье обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в домашнем матче 16‑го тура РПЛ. В середине второго тайма в ворота самарцев был назначен пенальти. Ломаев отбил удар и сразу был заменен из‑за травмы плеча.

— Со здоровьем всё нормально. Съезжу на МРТ и проведу дополнительное обследование. Перелома нет — это радует. Спасибо всем за переживания! Много людей написали, приятно, что так поддерживают. Надеюсь, дальше будем набирать очки, тем самым благодарить болельщиков, — сказал Ломаев на видео в клубном Telegram‑канале «Крыльев Советов».

Команда Игоря Осинькина с 15 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Крылья» сыграют в гостях с «Зенитом» 1 декабря.

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