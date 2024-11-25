Джикия рассказал, как Соболеву повысить результативность в «Зените»

Джикия о Соболеве в «Зените»: «Нужно влиться в коллектив, хорошо провести сборы – и все будет хорошо»
Георгий Джикия рассказал, как Александру Соболеву повысить результативность в «Зените».
В 13 играх за петербургский клуб во всех турнирах на счету форварда 2 гола и 1 ассист.
«Общались с ним недавно. Мы поддерживаем отношения. Все нормально. На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы. Они нужны ему, чтобы влиться в коллектив. Январь-февраль он этому сто процентов посвятит, лучше себя подготовит. И все будет хорошо», — сказал защитник «Химок», выступавший ранее за «Спартак» вместе с Соболевым.
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