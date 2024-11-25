Аршавин назвал «туманными» перспективы сборной России в 2025 году

Бывший полузащитник «Зенита», «Кубани», «Кайрата» и «Арсенала» Андрей Аршавин оценил перспективы сборной России на грядущий год.

© Чемпионат.com

«С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые два месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас. Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что всё зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», — приводит слова Аршавина Metaratings.

Напомним, 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.