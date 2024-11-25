КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения фанатов «Крыльев» в адрес Шадыханова

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит массовое скандирование оскорбительных выражений болельщиками «Крыльев Советов» в адрес главного арбитра матча против «Ахмата» Павла Шадыханова, заявил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

© ПФК «Крылья Советов»

«Крылья» в воскресенье обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в домашнем матче 16‑го тура МИР РПЛ. Встречу обслуживал судья Шадыханов.

— «Крылья Советов» — «Ахмат»: болельщики самарского клуба массово скандировали оскорбительные выражения в адрес главного арбитра матча. Главный тренер грозненского клуба Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны — это его пятое нарушение в сезоне.

«Рубин» — «Акрон»: систематический выход за пределы технической зоны главного тренера казанцев Рашида Рахимова — это его 12‑е нарушение.

«Оренбург» — «Зенит»: рассмотрим поздний выход из раздевалки на две минуты перед началом матча и на две минуты перед началом второго тайма хозяев поля. Болельщики оренбургского клуба массово скандировали оскорбительные выражения.

ЦСКА — «Ростов»: рассмотрим задержку выхода ростовчан из раздевалки на две минуты.

«Спартак» — «Локомотив»: задержка начала второго тайма по вине хозяев поля.

«Факел» — «Динамо»: рассмотрим выходы за пределы технической зоны главного тренера хозяев Пятибратова — пятое нарушение, главного тренера гостей Лички — четвертое нарушение.

«Динамо» Мх — «Пари НН»: главный тренер махачкалинского клуба Хасанби Биджиев выходил за пределы технической зоны — пятое нарушение в сезоне, у главного тренера нижегородского клуба Виктора Ганчаренко аналогичное нарушение — первое в этом сезоне, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

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