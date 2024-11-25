Александр Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. «Спартак» еще нервы потреплет – по составу не уступает, должен быть железно в тройке РПЛ»
Александр Мостовой считает, что «Спартак» должен занять место в тройке РПЛ.
Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Локомотив» (5:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ.
– Подстегнуло ли «Спартак» поражение от «Локомотива» в Черкизово?
– Ну конечно! Вышли ребята, которые должны были реабилитироваться. Они ведь тоже футболисты.
Все, что я прогнозирую, сбывается. Подождите, «Спартак» еще нервы потреплет. По составу «Спартак» не уступает, и он должен быть в тройке нашего чемпионата железно.
Сейчас уже три очка отрыв от «Локомотива», хотя многие говорили, что уже всё. Сейчас кто-то оступится, «Спартак» выиграет, и все будут рядом друг с другом.
– Какой результат будет удовлетворительным для «Спартака» в этом сезоне?
– Место в тройке.
Имея «Зенит» и «Краснодар», которые обладают сильным подбором иностранных футболистов, место в тройке будет удовлетворительным вариантом.
– Четвертое и пятое место?
– Нет, не подходит, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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