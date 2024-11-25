Мостовой: все, что я прогнозирую, сбывается. «Спартак» еще нервы потреплет

Александр Мостовой считает, что «Спартак» должен занять место в тройке РПЛ.

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Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Локомотив» (5:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ.

– Подстегнуло ли «Спартак» поражение от «Локомотива» в Черкизово?

– Ну конечно! Вышли ребята, которые должны были реабилитироваться. Они ведь тоже футболисты.

Все, что я прогнозирую, сбывается. Подождите, «Спартак» еще нервы потреплет. По составу «Спартак» не уступает, и он должен быть в тройке нашего чемпионата железно.

Сейчас уже три очка отрыв от «Локомотива», хотя многие говорили, что уже всё. Сейчас кто-то оступится, «Спартак» выиграет, и все будут рядом друг с другом.

– Какой результат будет удовлетворительным для «Спартака» в этом сезоне?

– Место в тройке.

Имея «Зенит» и «Краснодар», которые обладают сильным подбором иностранных футболистов, место в тройке будет удовлетворительным вариантом.

– Четвертое и пятое место?

– Нет, не подходит, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.