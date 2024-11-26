Защитник «Зенита» высказался о предстоящем матче с «Ахматом» в Кубке

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мыслями о предстоящем ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

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