Комментатор отреагировал на критику со стороны гендиректора «Пари НН»

Роман Нагучев отреагировал на критику со стороны генерального директора «Пари НН».

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После игры с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал работу комментаторов.

На матче работал комментатор Роман Нагучев.