Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ после 16 туров
Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы клубов Российской Премьер-Лиги на чемпионство в сезоне-2024/2025 по итогам 16 сыгранных туров чемпионата.
По мнению суперкомпьютера, основным претендентом на золотые медали является «Зенит». Вероятность чемпионства чёрно-зелёных оценивается в 64,3%. Второй претендент — «Краснодар» (28,7%). Тройку фаворитов замкнул московский «Локомотив» (5,3%).
Шансы клубов РПЛ на чемпионство по версии Суперкомпьютера Opta Predictor:
— «Зенит» (64,3%);
— «Краснодар» (28,7%);
— «Локомотив» (5,3%);
— «Спартак» (1,1%);
— «Динамо» Москва (0,5%).
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит» (39 очков). На второй строчке располагается «Краснодар» (38 очков). «Локомотив» — третий. Железнодорожники набрали 34 очка.