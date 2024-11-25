Александр Соболев рассказал об увлечении компьютерными играми

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал о своём увлечении компьютерными играми.

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— Я раньше тоже в FIFA играл, но сейчас нет. Сейчас, ну раньше в Counter-Strike играл, сейчас в Dota играю. С целью? Да просто, ну я забываюсь там. Ну просто я захожу в компьютер и отдыхаю головой. Как бы то, что вот этот вот тот же там хейт, вот это вот всё, я просто захожу туда и…

— Слушай, ну там же тоже жёстко, нет?

— Да, там это нормально, там это другое.

— А ты заходишь и такой, я принимаю правила игры, погнали?

— Ну да, понятно, что там тоже страшные слова тебе говорят. Даже раньше я на это реагировал, когда только начинал играть в компьютер. А потом я понимаю, что тебе что-то говорят очень страшное, это как «Привет, пацаны», условно, — сказал Соболев в выпуске шоу «Каждый третий» на YouTube-канале «Зенита».