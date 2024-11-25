Тарханов назвал команды, которые будут бороться за бронзу РПЛ в текущем сезоне

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов считает, что армейцы, а также «Спартак» и «Локомотив» будут бороться за третье место в текущем сезоне МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

В субботу ЦСКА проиграл «Ростову» в матче 16‑го тура чемпионата России со счетом 1:2.

— ЦСКА по делу проиграл «Ростову»?

— Первый там они хорошо играли. Оказывали давление, создавали моменты, забили гол. Вообще не было проблем. Во втором тайме провал какой‑то. Отошли в оборону. Сели в своей зоне. «Ростов» играл с преимуществом.

— ЦСКА остается в гонке за медали?

— За медали — да. Я думаю, что они, «Спартак» и «Локомотив» будут бороться за третье место.

— Не исчерпал ли Николич кредит доверия в клубе?

— Если в итоге они займут шестое место, тогда можно утверждать, что он его исчерпал. Сейчас идет сезон. Будут еще игры. Где‑то получается, где‑то получается в меньшей степени, — приводит слвоа Тарханова «Спорт День за Днем».

После 16 туров ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.