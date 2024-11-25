В ФК «Туран» прокомментировали новости об отставке главного тренера

Спортивный директор «Турана» Самед Насибов отреагировал на слухи о том, что Курбан Бердыев покинул пост главного тренера азербайджанского клуба. Ранее об этом сообщил Legalbet. По информации источника, Бердыев ушел из-за конфликтов с руководством клуба.

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«Мы не знаем, откуда взялись эти новости. Хочу сообщить вам, что все распространяемые новости не соответствуют действительности. Между Курбаном Бердыевым и руководством клуба прекрасные отношения. Не было ни малейшего недовольства. Мы твердо верим в Курбана Бердыева. У нас с ним большие и долгосрочные планы», — приводит слова Насибова Legalbet.

Бердыев возглавил «Туран» летом 2024 года. В чемпионате Азербайджана «Туран» идет на 3-м месте, набрав в 14-ти матчах 27 очков. От лидирующего «Карабаха» команда Бердыева отстает на 7 очков.

Бердыев был главным тренером «Рубина», «Ростова», «Кайрата», «Сочи» и махачкалинского «Динамо».

С казанским «Рубином» он дважды выигрывал чемпионат России, а также приводил клуб к победам в Кубке и Суперкубке России. С «Кайратом» 72-летний специалист выигрывал Кубок Казахстана.