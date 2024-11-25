Нападающий «Спартака» забивает каждым вторым ударом в створ в этом сезоне

Коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде нанёс 24 удара по воротам соперников в 16 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 и забил 12 голов. Таким образом, каждый второй удар Угальде конвертируется в забитый мяч, отмечает РУСТАТ в своём телеграм-канале.

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Напомним, в матче 16-го тура «Спартак» встречался с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу хозяев. Угальде оформил покер в этой встрече.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.