Александр Соболев: как только ты оступаешься, сразу идет критика

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своём отношении к критике. По словам Соболева, молодым футболистам тяжело справляться с ней.

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«Если ты играешь хорошо, тебя, как у нас говорят, превозносят, а как только ты где-то оступаешься, то сразу идёт критика, и когда ты молодой футболист, не все с этим справляются. Когда это всё вперемешку, там две игры классно, две плохо, и вот это всё время разное. Качели», — сказал Соболев в выпуске шоу «Каждый третий».

Соболеву 27 лет, к «Зениту» Александр присоединился в летнее трансферное окно — 2024. В 10 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона нападающий не забил ни одного мяча и не сделал ни одной результативной передачи.