Уругвайский нападающий «Пари НН» сравнил российский футбол с южноамериканским

Нападающий нижегородского «Пари НН» Хуан Боселли рассказал о различиях футбола в России и Южной Америке.

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— Действительно, в России и Южной Америке разный футбол. Здесь очень сильная лига в плане физической подготовки. Много единоборств и дуэлей. В Бразилии или Португалии играют по‑другому. Там есть много переходных фаз, и это главное качество их игры. В Испании все команды пытаются доминировать через удержание мяча. Расширение чемпионата мира до 48 команд — очень хороший шанс для новых сборных проявить себя. Криштиану Роналду или Лео Месси? Мне больше нравится Месси, — цитирует Боселли «РБ Спорт».

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