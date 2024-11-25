«Барселона» запустит продажу бриллиантов из травы стадиона «Камп Ноу».

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В честь 125-летия каталонского клуба в продажу поступят бриллианты весом в 0,5 карата, сделанные из травы стадиона «Камп Ноу».

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Работу по созданию драгоценности выполнила компания, специализирующаяся на производстве бриллиантов экологически безопасным способом.

Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указано происхождение углерода и характеристики бриллианта.

Каждое издание коллекции бриллиантов будет продано на аукционе в поддержку проектов, оказывающих положительное влияние на сообщество.