«Барселона» запустит продажу бриллиантов весом 0,5 карата из травы «Камп Ноу» к 125-летию клуба
«Барселона» запустит продажу бриллиантов из травы стадиона «Камп Ноу».
В честь 125-летия каталонского клуба в продажу поступят бриллианты весом в 0,5 карата, сделанные из травы стадиона «Камп Ноу».
Работу по созданию драгоценности выполнила компания, специализирующаяся на производстве бриллиантов экологически безопасным способом.
Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указано происхождение углерода и характеристики бриллианта.
Каждое издание коллекции бриллиантов будет продано на аукционе в поддержку проектов, оказывающих положительное влияние на сообщество.
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«Барселона» запустит продажу бриллиантов весом 0,5 карата из травы «Камп Ноу» к 125-летию клуба
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