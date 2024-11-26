«Краснодар» объявил состав на матч против «Тюмени» в Кубке России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» объявил стартовый состав на матч против «Тюмени» в ¼ финала первого этапа Пути регионов FONBET Кубка России.

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Встреча пройдет в Тюмени во вторник, 26 ноября. Начало игры в 16:00 по московскому времени. Полузащитник Александр Черников впервые в официальном матче выведет «Краснодар» на поле в статусе капитана.

Стартовый состав «Тюмени»: Крицюк, Сухорученко, Храмцов, Бем, Шавлохов, Поройков, Коротаев, Кулишев, Кленкин, Карпов, Марьянов.

Стартовый состав «Краснодара»: Дюпин, Олусегун, Арутюнян, Кайо, Гонсалес, Черников, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

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