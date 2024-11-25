На Роналду подали в суд

Криштиану Роналду снова попал в заголовки мировых СМИ, но на этот раз вовсе не благодаря своим достижениям на поле. Португальского нападающего, ныне защищающего цвета «Аль-Насра», обвинили в неоплате косметологических процедур. Специалист по эстетической медицине Рошан Равиндран требует с футболиста около $ 50 тыс. за услуги, предоставленные в 2021 и 2022 годах.

Суть претензий довольно проста. Доктор утверждает, что работал с Роналду и его близкими во времена его пребывания в «Манчестер Юнайтед». Среди процедур – ботокс, филлеры, уход за кожей и подтяжка бровей. По словам врача, счета за эти услуги так и остались неоплаченными, что вынудило его обратиться в суд.

Имя Равиндрана известно в кругах элиты: его клиентами числятся не только спортсмены, но и знаменитости, политики и члены королевских семей. Врач придерживается профессиональной этики и отказывается разглашать подробности дела, однако факт судебного разбирательства, как утверждает The Sun, уже подтверждён.

Интересно, что в иске упоминается не только сам футболист, но и его окружение, включая членов семьи. При этом имя Джорджины Родригес, спутницы Роналду, в материалах дела не фигурирует.

Пока представители Криштиану хранят молчание, в интернете бурлят обсуждения. Сумма иска относительно небольшая для спортсмена, который зарабатывает $ 200 млн, и многие предполагают, что дело могло быть улажено без огласки. Однако сам факт, что столь публичная фигура оказалась вовлечена в подобную ситуацию, мягко говоря, удивляет.

Может ли это повредить репутации Роналду? Вряд ли. В его карьере уже были громкие скандалы, которые ему удавалось пережить без репутационных потерь. Появление Криштиану в судебных новостях кажется скорее курьёзом, чем чем-то серьёзным. Даже самые успешные и богатые люди не застрахованы от обыденных проблем. Однако, с учётом масштабов его карьеры, история вряд ли задержится в памяти общественности надолго.

Для фанатов это всего лишь очередной эпизод из жизни кумира, который скоро сменится новым хет-триком или очередным рекордом. А вот для врача это может стать поводом для привлечения новых клиентов. Ведь не каждый может похвастаться тем, что его услуги обсуждают в контексте самого Криштиану Роналду.